Ансамбль «Донбасс» открыл в Ростове-на-Дону гастроли коллективов ДНР

Ансамбль песни и танца «Донбасс» выступил на сцене Ростовского государственного музыкального театра и тем самым открыл «Большие гастроли» по России творческих коллективов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня у нас очень приятное событие. В Ростовской области начинается всероссийский тур ансамблей Донецка по России. Мы первые его принимаем, это и «Донбасс», и театр оперы и балета, театр кукол, молодежный театр. Тот, кто приехал к нам из Донецка, это наши братья, и мы никогда от этого не откажемся», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.





В минкультуры Ростовской области отметили, что в рамках зарубежного направления «Больших гастролей» запланированы спектакли и концерты донецких коллективов в 54 городах Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Челябинской областей, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, Крым, Ставропольском и Краснодарском краях и других регионах.





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