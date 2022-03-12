Pink Floyd удаляет все свои записи с музыкальных сервисов в России

12.03.2022
«Чтобы вместе с миром осудить вторжение России на Украину, произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора удаляются со всех цифровых музыкальных провайдеров в России и Белоруссии начиная с сегодняшнего дня», – передает агентство текст сообщения музыкантов.
Группа Pink Floyd, известная философским содержанием текстов, музыкальными экспериментами, инновационным оформлением альбомов и грандиозными шоу, была основана в 1965 году Ричардом Райтом (клавишные, вокал), Роджером Уотерсом (бас-гитара, вокал), Ником Мэйсоном (ударные) и Сидом Барреттом (вокал, гитара). В 1968 году в основной состав также вошел Дэвид Гилмор, который заменил Барретта после его ухода из группы из-за проблем с наркотиками.
В 1994 году коллектив распался, однако позже вновь собирался до окончательного роспуска в 2015 году.
Фото: кадр из клипа