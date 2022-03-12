В Сети появился трейлер заключительного сезона сериала «Лучше звоните Солу»

12.03.2022

В Сети появился трейлер заключительного сезона сериала «Лучше звоните Солу»

На YouTube-канале Breaking Bad & Better Call Saul опубликован трейлер финального сезона сериала «Лучше звоните Солу».

Сюжет нового сезона повествует о том, как растет слава Сола Гудмана среди преступников. Однако очень скоро успешный адвокат узнает, что за все приходится платить высокую цену.

Сериал, созданный Винсом Гиллиганом и Питером Гулдом, является спин-оффом и приквелом другого сериала Гиллигана — «Во все тяжкие».

Роли в сериале исполнили Рэй Сихорн, Тони Далтон, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан и другие. Премьера финального сезона состоится на каналах AMC и AMC+ 18 апреля.

Фото: кадр из сериала