В Сети появился трейлер заключительного сезона сериала «Лучше звоните Солу»

12.03.2022
Сюжет нового сезона повествует о том, как растет слава Сола Гудмана среди преступников. Однако очень скоро успешный адвокат узнает, что за все приходится платить высокую цену.
Сериал, созданный Винсом Гиллиганом и Питером Гулдом, является спин-оффом и приквелом другого сериала Гиллигана — «Во все тяжкие».
Роли в сериале исполнили Рэй Сихорн, Тони Далтон, Джанкарло Эспозито, Патрик Фабиан и другие. Премьера финального сезона состоится на каналах AMC и AMC+ 18 апреля.
Фото: кадр из сериала