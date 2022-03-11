Выставка «В гостях у татар» открывается в Москве

11.03.2022
Музей современной истории России приглашает на экспозицию, которую представили уже в девяти регионах, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
14 марта стартует выставочный проект «В гостях у татар», который расскажет о культуре, обрядах, обычаях, буднях и праздниках татарского народа.
Проект представит более 100 предметов из этнографического собрания рубежа XIX-XX вв.: женский татарский костюм, предметы быта, орудия труда, посуду, мебель, музыкальные инструменты, украшения. Экспозицию дополнят работы современных российских и зарубежных художников, созданные по итогам арт-симпозиумов в Елабуге.
Выставка основана на собраниях Елабужского музея-заповедника, Комплексного музея Нижнекамска и музея Казанского техникума народных художественных промыслов.
Экспозиция «В гостях у татар» открыта в Москве до 10 апреля.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ