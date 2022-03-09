В концертной отрасли предложили ввести мораторий на возврат билетов до июня 2023-го

09.03.2022
Представители концертной отрасли считают необходимым ввести мораторий на возврат билетов до июня 2023 года, если запланированные с марта текущего года мероприятия отменены или перенесены. Об этом сообщает ТАСС.
Такая мера позволит поддержать бизнесменов на фоне санкций, сообщила общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских.
«[Предлагается] ведение моратория на возврат билетов на концертные мероприятия, запланированные с 09.03.2022 по 09.03.2023, если они были отменены или перенесены (в том числе неоднократно), до 01.06.2023», — сказала Шпигальских.
Также представители отрасли просят о «полной единовременной отмене всех ограничений на проведение концертных мероприятий без каких-либо условий».
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