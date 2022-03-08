Киану Ривз перевоплотился в Бэтмена в «Суперпитомцах»

08.03.2022
Новый трейлер анимационного фильма «Суперпитомцы» показала 6 марта кинокомпания Warner Bros. Об этом сообщает InterMedia.
В центре сюжета мультфильма оказываются домашние питомцы разных супергероев, перенявшие от хозяев их суперспособности и помогающие им бороться со злом в Метрополисе.
В ролике можно увидеть Бэтмена (его озвучивает Киану Ривз) и его пса Эйса (Кевин Харт).
Появляются также летающий пес Супермена (Джон Красински) по кличке Крипто (Дуэйн Джонсон) со своим хозяином и другие.
В прокат «Суперпитомцы» выйдут 19 мая.
Фото: Pixabay