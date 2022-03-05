В программе «Большие гастроли» в 2021 году участвовали 258 театров

Глава Минкультуры России Ольга Любимова и гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев обсудили текущую работу и планы развития, сообщается в телеграм-канале ведомства.





По словам Малышева, в прошлом году план гастрольной деятельности был перевыполнен. «В программе "Большие гастроли" в 2021 году приняли участие 258 театров. Впервые к проекту присоединились негосударственные театры, на гастроли съездили 32 частных театра», — рассказал он.





В проекте приняли участие крупнейшие театры России — ГАБТ, Малый театр, Театр имени Вахтангова, Александринский театр и др.





«Программы "Большие гастроли" и "Мы — Россия" дают уникальную возможность большому количеству национальных коллективов выйти на встречу со зрителем в самых разных уголках России», — подчеркнула Любимова.





В этом году к «Большим гастролям» присоединятся коллективы из ДНР и ЛНР. В настоящее время согласовывается гастрольный график, отметил глава «Росконцерта».





«Для каждого учреждения разработаны отдельные маршруты по территории Российской Федерации, которые продлятся минимум полтора месяца», — добавил он.





Ольга Любимова поддержала участие творческих коллективов из ДНР и ЛНР в проекте. «Гастрольная деятельность, безусловно, важна как для артистов, так и для зрителей. У людей сегодня есть запрос на посещение учреждений культуры. Обязательно нужно подумать не только над тем, как провести гастроли, но и над тем, как привлечь людей, чтобы им было интересно», — подчеркнула глава Минкультуры РФ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ