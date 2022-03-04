Театры Якутии и Коми проведут обменные гастроли

04.03.2022
Театральные труппы из Якутска и Сыктывкара выступят друг у друга в гостях в рамках «Больших гастролей», сообщает Якутия Daily.
В начале июня ТЮЗ Якутии привезет в Сыктывкар два спектакля, которые пройдут на сцене Молодежного театра Республики Коми.
Первый — «Король Беранже...» по пьесе Эжена Ионеско в постановке заслуженного деятеля искусств РС (Я) Карла Сергучева. В главной роли — народный артист Республики Саха Алексей Павлов.
Второй спектакль — «Камень счастья» по легендам народов Севера — предназначен для самых юных зрителей. За постановку отвечал заслуженный деятель искусств Якутии Александр Титигиров.
Молодежный театр Республики Коми нанесет ответный визит в Якутск в начале сентября.
Фото: pixabay