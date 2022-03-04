В Музее кино открывается выставка «Ия и я»

04.03.2022
Экспозиция предметов из архива народной артистки СССР Ии Саввиной приурочена к 75-летию со дня рождения народного артиста РСФСР Юрия Богатырева, сообщает Минкультуры России.
5 марта в Музее кино откроется выставка «Ия и я», посвященная юбилею советского актера кино и театра. Ия Саввина (1936-2011) и Юрий Богатырев (1947-1989) были не только коллегами, служившими во МХАТе, но и друзьями.
Экспозиция сформирована из личного архива актрисы, который в 2021 году передал в музей ее супруг, актер и режиссер Анатолий Васильев.
Посетители увидят личные вещи артистки; сувениры, обыгрывающие образы ее персонажей; графические работы, созданные ее друзьями; а также дневники, письма, открытки, фотоснимки. Организаторы обращают внимание на рисованные открытки Богатырева, часто гостившего в доме Саввиной.
Фото: Рixabay