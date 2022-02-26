Заслуженный артист РФ Василий Богатырев умер в 74 года

В Волгограде на 75-м году жизни скончался заслуженный артист РФ, актер ТЮЗа Василий Михайлович Богатырев, сообщает ИА «Высота 102».

Богатырев являлся одним из тех ветеранов сцены, кто был свидетелем и участником рождения нового детского театра в Волгограде. Он первым сыграл Ивана в «Коньке-Горбунке» П. Ершова, которым открывался ТЮЗ 22 марта 1970 года.

Всего за более чем пятидесятилетнюю карьеру актер сыграл множество памятных ролей. Его актерская природа содержала в себе богатые возможности для создания сложных характеров комического, драматического, даже трагического звучания.

Помимо работы в театре, Василий Богатырев много лет выступал перед самой разной аудиторией, показывая свой поэтический спектакль по стихам любимого поэта Сергея Есенина. Часто участвовал в литературных программах на местном ТВ, где создал образ замечательного писателя Виктора Некрасова в фильме по книге «В окопах Сталинграда» и послевоенным очеркам.

Его последней работой в ТЮЗе была центральная роль в спектакле по произведениям А.П. Чехова «Упоенный, счастливый, падаю перед нею на колени...», где он играл актёра провинциального театра, которому его коллеги устраивают бенефис.

Фото: сайт Волгоградского театра юного зрителя.