Национальный филармонический оркестр России отметит юбилей в 2023 году

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Участники встречи обсудили вопросы текущей деятельности коллектива, творческие планы, а также программу к юбилею Национального филармонического оркестра.В следующем году он отметит 20-летие со дня основания. В честь этого события коллектив планирует провести торжественные мероприятия, отметил Спиваков.«Мы готовы оказать необходимое содействие в подготовке к празднованию юбилея. Важно организовать насыщенную программу, интересную самой широкой аудитории», — подчеркнула Любимова.По словам художественного руководителя, на сезон 2021/22 гг. оркестр подготовил разнообразную программу. Он выделил XI Московский музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», прошедший в Доме музыки и зале «Зарядье».В планах — гастроли в российских и зарубежных городах. Оркестр отдает предпочтение выступлениям в России и несколько раз в год проводит гастрольный тур в регионах.