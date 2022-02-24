Выставка дореволюционного авангарда открылась в Казани

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До 31 мая в Галерее современного искусства — филиале Музея ИЗО РТ в Казани работает выставка «Бубновый валет».Посетители могут увидеть скульптуры «бубнововалетовцев» Александра Матвеева, Надежды Крандиевской, Сергея Коненкова и Бориса Королева. В частности, деревянные скульптуры «Леда», «Лебедь» и «Демон (Паганини)» Сергея Коненкова, бронзовую модель памятника Михаилу Бакунину работы Бориса Королева, который установили в Москве в 1919 году и снесли за смелую и непонятную многим кубофутуристическую форму, рассказала куратор проекта Дина Ахметова.В объединение также входили Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк, Михаил Ларионов.«Бубновый валет» — раннее авангардное объединение, существовавшее в 1911-1917 годах. Его участники увлекались примитивизмом, кубизмом, футуризмом и в особенности сезаннизмом.