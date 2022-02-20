Концерт памяти Владимира Высоцкого прошел в Азербайджане

20.02.2022
Мероприятие прошло в представительстве Россотрудничества. Организаторами музыкального вечера стали бакинский Клуб авторской песни совместно с Русским домом.
В программу вечера вошли выступления заслуженного артиста Азербайджана Максуда Мамедова, солистки государственного телевидения Марьям Шабановой, актера Театра пантомимы Али Ализаде. Кроме того, в исполнении народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной прозвучали стихи.
Мероприятие посетили российские дипломаты, деятели культуры Азербайджана и наши соотечественники.
Фото: Pixabay