Концерт памяти Владимира Высоцкого прошел в Азербайджане

20.02.2022

Концерт памяти Владимира Высоцкого прошел в Азербайджане

В Баку состоялся концерт памяти Владимира Высоцкого, сообщает «Русский мир».

Мероприятие прошло в представительстве Россотрудничества. Организаторами музыкального вечера стали бакинский Клуб авторской песни совместно с Русским домом.

В программу вечера вошли выступления заслуженного артиста Азербайджана Максуда Мамедова, солистки государственного телевидения Марьям Шабановой, актера Театра пантомимы Али Ализаде. Кроме того, в исполнении народной артистки Азербайджана Людмилы Духовной прозвучали стихи.

Мероприятие посетили российские дипломаты, деятели культуры Азербайджана и наши соотечественники.

Фото: Pixabay