В Сети появился трейлер трагикомедии Наталии Кончаловской «Первый снег»

На канале First Creative Union в соцсети «ВКонтакте» опубликован трейлер трагикомедии «Первый снег» Наталии Кончаловской.

Дебютная картина Кончаловской уже была удостоена спецприза жюри «за талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира» на фестивале «Окно в Европу», который прошел в Выборге. Роли в фильме исполнили Юлия Шульева, Анна Пересильд, Елена Морозова, Марина Маныч, Марк Эйдельштейн, Маргарита Аброськина, Алексей Ильин и Иван Агапов.

Сюжет картины рассказывает историю выпускницы МГИМО, которая стажируется в консалтинговой фирме, однако перспективы ее совсем не устраивают. Одновременно с этим дочь ее начальницы переживает подростковый кризис.

Когда выпадет первый снег, девушки встретятся, чтобы сделать первый шаг к свободе. Премьера «Первого снега» ожидается 3 марта 2022 года.

Фото: кадр из фильма