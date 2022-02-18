Занавес театра «Приют комедианта» в Петербурге разрежут в честь 35-летия

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В честь 35-летия «Приюта комедианта» занавес из красного бархата порежут на части, которые вложат в конверты и разошлют самым преданным поклонникам. Оригинальные открытки достанутся участникам программы лояльности театра, а также зрителям, которые за два года чаще всего покупали онлайн-билеты с указанием одного и того же e-mail.Художественную акцию решили провести вместо традиционного празднования из-за антиковидных ограничений, отмечает издание.Помимо необычной акции в честь юбилея, в течение сезона публике будут рассказывать в соцсетях об истории и закулисной жизни театра.Государственный драмтеатр «Приют комедианта» основан в 1987 году актером и режиссером Юрием Томошевским. С 2000 года он стал первым в стране государственным репертуарным театром без постоянной труппы. В настоящее время директором и художественным руководителем театра является Виктор Минков.