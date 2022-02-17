«Мы меняем восприятие России» — глава «Роскино» о Russian Film Festival

Фестиваль российского кино способствует формированию позитивного мнения о России у зарубежных зрителей, рассказала гендиректор компании Евгения Маркова на встрече с главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой.





В 2020-2021 годах «Роскино» провело Russian Film Festival в 23 странах. С ноября 2020 года, когда стартовал фестиваль, он охватил более 1 млн зрителей. Среди лидеров — Индия (более 688 тысяч человек), Южная Корея, Австралия, Испания.





«Мы меняем восприятие российского контента, кроме того, меняем восприятие России у местных жителей. Согласно нашим опросам, 30% респондентов сказали, что стали относиться к России лучше после просмотра фестивальной программы, а 25% захотели приехать в Россию», — рассказала Маркова.





По ее словам, с 2019 года число мероприятий «Роскино», посвященных российской индустрии, выросло с восьми до 42.





Среди важных направлений работы глава компании выделила запуск единого экспортного бренда Russian Content Worldwide (RCW), под которым отечественный контент представлен на основных кинорынках, а также развитие рынка российского контента Key Buyers Event, в рамках которого в этом году планируют привезти в Москву ведущих международных байеров и собрать региональных покупателей в Латинской Америке.





Кроме того, с прошлого года «Роскино» начало работу с международными фестивалями. Впервые на Key Buyers Event представили инициативу Focuson Festivals, благодаря которой 20% представленных фильмов попали в фестивальные программы. В этом году второй каталог Focuson Festivals представили на European Film Market.





В 2022-м «Роскино» продолжит продвигать российских режиссеров и актеров на международном рынке, проводить недели кино и участвовать в кинорынках. В планах — участие в «Русских сезонах», расширение географии мероприятий, развитие образовательных программ.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ