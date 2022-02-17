«Музыкальная академия» представила цифровой архив всех своих выпусков за 89 лет

Журнал «Музыкальная академия», который издается Союзом композиторов России, опубликовал в открытом доступе свой полный архив — 776 выпусков, вышедших за 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«С самого начала своего существования Союз объединял и композиторов, и музыковедов. Сегодня Союзу композиторов России как издателю «Музыкальной академии» важно не только сохранить выпуск журнала, но и сделать доступным наследие прошлых лет для современных исследователей», — отметила в комментарии ТАСС генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.





В архив было включено более 17 000 статей, а его объем составил 100 000 страниц. Все это работы 3000 авторов — практически всех отечественных музыковедов и музыкальных писателей ХХ века.

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