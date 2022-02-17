«Музыкальная академия» представила цифровой архив всех своих выпусков за 89 лет

17.02.2022

«Музыкальная академия» представила цифровой архив всех своих выпусков за 89 лет

Журнал «Музыкальная академия», который издается Союзом композиторов России, опубликовал в открытом доступе свой полный архив — 776 выпусков, вышедших за 89 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«С самого начала своего существования Союз объединял и композиторов, и музыковедов. Сегодня Союзу композиторов России как издателю «Музыкальной академии» важно не только сохранить выпуск журнала, но и сделать доступным наследие прошлых лет для современных исследователей», — отметила в комментарии ТАСС генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

В архив было включено более 17 000 статей, а его объем составил 100 000 страниц. Все это работы 3000 авторов — практически всех отечественных музыковедов и музыкальных писателей ХХ века.
Фото: Pixabay