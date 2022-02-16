Третья часть хоррора «Тихое место» выйдет в 2025 году

16.02.2022
Сейчас триквел находится в разработке, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, создатель франшизы и режиссер первых двух картин Джон Красински подтвердил выход третьего фильма на встрече с инвесторами кинокомпании Paramount.
Кто займется разработкой сценария и режиссурой, пока не уточняется. По версии издания, режиссером и сценаристом может вновь выступить Красински.
Сюжет «Тихого места» развивается на Земле, захваченной инопланетными существами. Они не видят и обладают очень тонким слухом, благодаря которому ориентируются в пространстве по звукам. В центре истории оказывается семья, которая начинает жить как можно тише.
В первом фильме супругов сыграли Эмили Блант и Джон Красински, женатые в реальной жизни, а их детей – Ноа Джуп и Миллисент Симмондс. Во второй части режиссер появился только в эпизодической роли.
«Тихое место» вышло на экраны в 2018 году и было с восторгом принято зрителями и критиками. Релиз сиквела откладывался из-за пандемии, он дебютировал в кинотеатрах в 2021 году.
Фото: кадр из фильма «Тихое место»