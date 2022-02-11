Расселл Кроу снимется в фильме по вселенной Человека-паука

11.02.2022
Новозеландский актер сыграет в кинокартине «Крейвен-охотник», производством которой занимается компания Sony, сообщает The Hollywood Reporter.
Крейвен-охотник — один из самых известных антагонистов Человека-паука. Детали фильма о нем пока не раскрываются. Кого сыграет Расселл Кроу — тоже не уточняется. Многие герои будут членами семьи суперзлодея, отмечает издание. Известно, что главную роль исполнит Аарон Тейлор-Джонсон, который сыграл Ртуть в кинокомиксе «Мстители: Эра Альтрона».
Режиссером фильма выступает Джей Си Чандор, сценарий разработали Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй и Ричард Уэнк. Среди продюсеров значатся Ави Арад и Мэтт Толмак.
Премьеру супергеройского фильма назначили на 13 января следующего года.
Крейвен (Сергей Кравинов) впервые появился в комиксах Marvel о Человеке-пауке в 1964 году. Персонажа разработали Стэн Ли и Стив Дитко.
Фото: кадр из фильма «Искатель воды»