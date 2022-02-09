Ольга Любимова обсудила с руководством ПМКФ новые форматы организации

Министр культуры РФ встретилась с главой дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума Егором Москвиным и гендиректором Российского фонда культуры Еленой Головиной, сообщили в пресс-службе Минкульта.





Участники встречи обсудили планы по проведению ПМКФ в 2022 году, а также новые подходы к формированию его программы.





«Мы заблаговременно начинаем подготовку к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, который, к сожалению, два года не проводился», — сказала Ольга Любимова.





Егор Москвин отметил, что в этом году Культурный форум предполагают организовать по четырем направлениям: искусство, музеи и культурное наследие, кино, креативные индустрии.





«Мы хотим сосредоточиться на умеренном количестве мероприятий, пригласить на них интересных модераторов и точечно подобрать спикеров. Таким образом, мы сможем достигнуть качественного контента и высокой репутации форума», — пояснил он.





Планируется участие в форуме представителей трех стран-гостей, заявленных в 2021-м: Германии, Франции и Азербайджана, добавил глава дирекции ПМКФ.





Министр культуры указала на важность участия в форуме не только официальных лиц, но и творческой и интеллектуальной элиты.





«В основу повестки форума может лечь постпандемийная реальность. Наши учреждения смогли бы рассказать о приобретенном опыте и перспективах и обсудить с зарубежными коллегами изменения, произошедшие у них», — подчеркнула она.





Елена Головина поделилась результатами работы Российского фонда культуры в 2021 году. По итогам проведения двух грантовых конкурсов отобрали 29 волонтерских проектов и 119 проектов некоммерческих организаций. Фонд провел конкурсы по поддержке молодой режиссуры, современной драматургии, специализированных печатных изданий, негосударственных театральных проектов. Также был проведен II Российско-Финляндский культурный форум, охвативший 57 регионов и объединивший 600 представителей культурных учреждений двух стран.







В рамках культурно-просветительской программы для школьников «Моя Россия» были организованы 25 маршрутов более чем в 20 регионах России/





Культурный форум пройдет с 10 по 12 ноября 2022 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ