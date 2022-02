Российский мультфильм «Боксбалет» номинировали на «Оскар»

Работа режиссера Антона Дьякова поборется за престижную премию в номинации «Лучший короткометражный мультфильм». Об этом стало известно на церемонии объявления номинантов, транслировавшейся в сети.





Соперниками «Боксбалета» станут четыре анимационные короткометражки — Affairs of the Art, Bestia, Robin Robin и The Windshield Wiper. Победителя назовут на 94-й церемонии вручения «Оскара», назначенной на 27 марта.





«Боксбалет» рассказывает историю любви балерины и боксера. Мультфильм создан в 2019 году анимационной студией «Мельница» совместно с кинокомпанией СТВ.





Режиссер короткометражки Антон Дьяков работал над анимационными картинами «Питон и сторож», «Виват, мушкетеры», «Костя» и др., которые отмечали на международных и российских фестивалях.





Американская киноакадемия, вручающая «Оскар», представила короткий список премии в декабре 2021 года. В него не вошел фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, рассказывающий о семье из Северной Осетии.





Фото: кадр из мультфильма «Боксбалет»