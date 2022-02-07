«Капитан Волконогов бежал» стал лучшим фильмом 2021 года по версии премии «Белый слон»

07.02.2022

«Капитан Волконогов бежал» стал лучшим фильмом 2021 года по версии премии «Белый слон»

Стали известны результаты кинопремии «Белый слон». Об этом сообщает ТАСС.

«Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова был признан лучшим фильмом 2021 года по версии Национальной премии киноведов и кинокритиков.

Лента повествует о служащем правоохранительных органов, которого объявляют в розыск и пытаются арестовать.

Юра Борисов, исполнивший главную роль, получил премию «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль».

Приз за режиссуру получила Кира Коваленко, снявшая ленту «Разжимая кулаки».

Фото: Pixabay