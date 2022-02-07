«Капитан Волконогов бежал» стал лучшим фильмом 2021 года по версии премии «Белый слон»

07.02.2022
Стали известны результаты кинопремии «Белый слон». Об этом сообщает ТАСС.
«Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова был признан лучшим фильмом 2021 года по версии Национальной премии киноведов и кинокритиков.
Лента повествует о служащем правоохранительных органов, которого объявляют в розыск и пытаются арестовать.
Юра Борисов, исполнивший главную роль, получил премию «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль».
Приз за режиссуру получила Кира Коваленко, снявшая ленту «Разжимая кулаки».
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