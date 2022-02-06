Выставка-фестиваль «По стопам Малевича» пройдет в Курске

С 11 по 25 февраля в курском выставочном зале «Звездный» будет проходить выставка-фестиваль «По стопам Малевича», сообщает пресс-служба галереи «АЯ».

«В связи с ограничениями массовых мероприятий формат открытия и посещения выставки будет уточнен в ближайшие дни. В любом случае выставка состоится!» – рассказал владелец галереи «АЯ» Олег Радин.

По его словам, данная выставка дает старт мероприятиям, приуроченным к 30-летию галереи «АЯ».

«Напоминаем, что «АЯ» была первой частной галереей современного искусства не только в городе Курске, но и в ближайшем географическом пространстве. Будьте с нами!» – обратился к жителям города Олег Радин.

Фото: пресс-служба галереи «АЯ»