Индийская певица Лата Мангешкар умерла в 92 года от COVID-19

На 93-м году жизни скончалась одна из самых известных закадровых певиц индийского кинематографа, композитор и актриса Лата Мангешкар, сообщает ТАСС.

По сообщению телеканала NDTV, перед смертью певица находилась в отделении интенсивной терапии в клинике мегаполиса Мумбаи. Неделю назад ее доставили туда с коронавирусной инфекцией.

Лата Мангешкар родилась 28 сентября 1929 года. Ее называют легендой и одним из символов так называемого Золотого века Болливуда, который пришелся на 1950-1970 года.

На родине ее прозвали «Соловей Индии» и «Королева мелодии», певица исполнила песни для множества фильмов на более 30 индийских языках. Награждена множеством кинематографических наград и премий, в том числе высшей невоенной наградой Индии «Бхарат ратна».

Зрители из СССР нередко удивлялись характерному женскому вокалу в песнях киностудий Болливуда, обычно и не догадываясь, что большинство киноактрис в самых популярных лентах озвучила одна и та же певица. Голос Латы Мангешкар звучал в таких кинолентах как «Бродяга» , «Господин 420», «Бобби», «Месть и закон», «Ганг, твои воды замутились» и многих других. Лата Мангешкар озвучила женские вокальные партии и в совместных советско-индийских фильмах «Хождение за три моря», «Приключения Али Бабы и 40 разбойников».

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