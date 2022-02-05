Фотовыставка «Россия в мировом Олимпийском движении» начала работу в Пекине

05.02.2022
Экспозиция «Россия в мировом Олимпийском движении» посвящена ярким моментам участия российских спортсменов в зимних Олимпиадах прошлых лет. Наблюдать за этим зрители смогут через призму объектива спортивных фотографов медиагруппы «Россия cегодня», говорится в описании выставки.
«Эти живые эмоции и накал борьбы олицетворяют собой дух олимпийского движения, а мы же, заглядывая в прошлое, будем ждать новых побед», – заявил на открытии выставки глава представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Китае Алексей Савицкий.
Посетители выставки увидят 40 работ. Организаторами выставки выступили посольство РФ в КНР, Российский культурный центр в Пекине, Международное информационное агентство и радио Sputnik (входит в медиагруппу «Россия сегодня»).
Фото: Pixabay