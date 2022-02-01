В Дагестане готовятся отметить 90-летие поэтессы Фазу Алиевой

01.02.2022
Сквер имени Фазу Алиевой в Махачкале приведут в порядок в рамках подготовки к празднованию юбилея. Об этом сообщили в министерстве культуры республики, передает ТАСС.
«Одним из важных событий в жизни горожан станет открытие отремонтированного сквера имени Фазу Алиевой в парке центральной площади Махачкалы», — отметили в ведомстве.
Кроме того, разрабатывается эскиз памятной доски, которую разместят на доме, где проживала народная поэтесса Дагестана.
В честь 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой запланированы концерты, фестивали, выставки, поэтические вечера, театральные спектакли по ее произведениям. Юбилейные мероприятия планируют провести в июне в Махачкале и Москве.
Фазу Алиева (1932-2016) — поэт и прозаик, писавшая на аварском и русском языках. За годы творчества выпустила более 80 книг в стихах и прозе, которые переведены на 68 языков. Начала писать стихи в детстве, впервые опубликовалась в 17 лет.
Фото: Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0,
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