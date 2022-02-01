Жителей Казани пригласили на кастинг в сериал Жоры Крыжовникова

01.02.2022

Жителей Казани пригласили на кастинг в сериал Жоры Крыжовникова
Режиссер планирует снять в столице Татарстана многосерийный художественный фильм под рабочим названием «Слово пацана», сообщается на официальном портале Казани.

Горожане могут принять участие в отборе на исполнение ролей в фильме. Кастинги и кинопробы пройдут со 2 по 7 февраля. 

Создатели проекта ищут непрофессиональных актеров на роли подростков — парней 14-16 лет и 18-23 лет, а также девушек 13-16 лет. Кроме того, на другие роли могут пробоваться профессиональные актеры и актрисы.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической ситуации кастинг пройдет в нескольких местах. Отбор организуют для групп. После него начнутся кинопробы. 

Многосерийный фильм Жоры Крыжовникова «Слово пацана» создается для стримингового сервиса. Дата его выхода пока не названа. 

Фото: pixabay