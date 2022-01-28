«Бессмертный полк России» организовал конкурс памяти Василия Ланового

28.01.2022
Заявки на творческий конкурс «Пробуждая сердца» можно присылать до 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.
Общественное патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит конкурс в память о народном артисте СССР Василии Лановом, который был сопредседателем центрального штаба полка. В январе ему исполнилось бы 88 лет.
В конкурсе могут участвовать представители России и других стран в возрасте от 12 лет. Кроме того, возможно участие семей и творческих коллективов. Конкурс пройдет в восьми номинациях. Одна из них — выразительное чтение А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, а также А.Т. Твардовского и других авторов, писавших о Великой Отечественной войне. В этой номинации конкурс пройдет в трех возрастных категориях. Выбор пал на этих писателей и поэтов потому, что их творчество любил Лановой.
Среди других номинаций — творческие постановки по мотивам текстов перечисленных авторов, эссе о любимых произведениях, собственные стихотворения о Василии Лановом, авторские стихи на свободную тему и др.
Конкурсное жюри возглавила народная артистка РФ Ирина Купченко. В его состав вошли Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Игорь Петренко, Сергей Войтенко и др.
Финальный этап конкурса пройдет с 13 по 25 марта. Победителей наградят в Москве.
Фото: pixabay