«Бессмертный полк России» организовал конкурс памяти Василия Ланового

28.01.2022

«Бессмертный полк России» организовал конкурс памяти Василия Ланового
Заявки на творческий конкурс «Пробуждая сердца» можно присылать до 13 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Общественное патриотическое движение «Бессмертный полк России» проводит конкурс в память о народном артисте СССР Василии Лановом, который был сопредседателем центрального штаба полка. В январе ему исполнилось бы 88 лет. 

В конкурсе могут участвовать представители России и других стран в возрасте от 12 лет. Кроме того, возможно участие семей и творческих коллективов. Конкурс пройдет в восьми номинациях. Одна из них — выразительное чтение А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, а также А.Т. Твардовского и других авторов, писавших о Великой Отечественной войне. В этой номинации конкурс пройдет в трех возрастных категориях. Выбор пал на этих писателей и поэтов потому, что их творчество любил Лановой.

Среди других номинаций — творческие постановки по мотивам текстов перечисленных авторов, эссе о любимых произведениях, собственные стихотворения о Василии Лановом, авторские стихи на свободную тему и др.

Конкурсное жюри возглавила народная артистка РФ Ирина Купченко. В его состав вошли Олег Газманов, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Игорь Петренко, Сергей Войтенко и др.

Финальный этап конкурса пройдет с 13 по 25 марта. Победителей наградят в Москве. 

Фото: pixabay