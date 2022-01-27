Джейк Джилленхол cыграет в боевике Cut & Run

27.01.2022
Голливудский актер Джейк Джилленхол спродюсирует и сыграет главную роль в криминальном боевике Cut & Run. Об этом сообщает «Культуромания».
Над производством картины работают студии New Republic Pictures и Nine Stories Productions. Сценарий написал автор «Битвы титанов» Джон Гленн. Сопродюсерами проекта выступают Брайан Оливер и Брэдли Фишер. Имя режиссера пока не уточняется.
В ленте пойдет речь о современных пиратах, которые грабят дорогие яхты. Впрочем, одно ограбление завершается для них серьезными проблемами с криминальным миром.
Дата начала съемок пока не названа.
Фото: Pixabay