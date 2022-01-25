Сочинения Бетховена прозвучат в Екатеринбурге

Концерт «Мудрость и страсть» состоится в день рождения первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщили в пресс-службе «Ельцин-центра».





1 февраля заслуженный артист РФ, пианист Алексей Гориболь и виолончелист Рустам Комачков выступят с концертом в уральской столице. Программа из бетховенских произведений посвящена 91-летию со дня рождения Бориса Ельцина.





В первом отделении прозвучат Семь вариаций на тему арии из оперы В.А. Моцарта «Волшебная флейта» и Соната для виолончели и фортепиано № 2 соль минор. Во втором отделении музыканты исполнят 12 вариаций на тему арии из «Волшебной флейты» и Сонату для виолончели и фортепиано № 3 ля мажор.





Именитые исполнители уже неоднократно выступали на одной сцене. По словам Гориболя, Комачков — один из редких музыкантов, искренне преданных своему инструменту. Он дышит, мыслит и разговаривает с виолончелью, подчеркнул пианист.





Организаторы установили символическую цену на билеты на концерт — 91 рубль (по числу лет со дня рождения Бориса Ельцина).





В «Ельцин-центре» также пройдут экскурсии «Ельцин от А до Я», которые познакомят посетителей с разными аспектами личности первого российского президента. Он предстанет не только как политик и государственный деятель, но и как семьянин. Его 91-летию посвящены «История одного экспоната» и медиаинсталляция на фасаде центра.





Фото: Владислав Фальшивомонетчик — собственная работа, CC BY 3.0,

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