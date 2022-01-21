Московские музеи подвели «цифровые» итоги 2021 года

В минувшем году столичные музеи активно адаптировались к новым реалиям, запуская онлайн-проекты. Многие из них были отмечены премиями, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.





По ее словам, городские музейные площадки создают новые программы, в том числе в онлайн-формате. Некоторые проекты уже успели завоевать интерес посетителей и признание в профессиональной среде, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.





Так, в 2021 году Дарвиновский музей победил в международном и российском конкурсах с AR-квестом «Код жизни». Он выиграл в номинации «Приложения» конкурса Heritage in Motion, опередив британские, японские, австралийские, индийские и другие программы. Проект в области дополненной реальности также признали лучшей мобильной игрой в рамках конкурса Tagline.





Участники AR-квеста попадают в 2057 год, где им предстоит разработать новые медикаменты, материалы и топливо, замедлить старение, обеспечить население пищей, защитить растительный и животные мир. Для этого они могут использовать образцы ДНК редких и исчезнувших видов животных. Задания дает ИИ МАХ-2057, подсказки можно найти на выставках.





Музей космонавтики отметился в двух номинациях премии «За верность науке», которую присуждают за популяризацию науки и успехи в научной коммуникации. Важным проектом для музея стала выставка «Первый», посвященная первому полету в космос. Ее посетили более 125 тысяч человек.





Музей-заповедник «Царицыно» открыл инсталляцию «Царицыно сквозь века», которая заняла третье место в номинации «Дополненная и виртуальная реальность» на Международном фестивале аудиовизуального наследия F@IMP, который проводит Международный союз музеев. Диорама позволяет за считанные минуты увидеть, как изменилась усадьба с конца XVIII века до нашего времени. 3D-проект создан на основе архивных данных.





Мультимедиа Арт Музей получил награду MUF Community Awards 2021 в номинации «Культурные инициативы».





Кроме того, в Музее М. А. Булгакова открылось новое выставочное пространство на Большой Пироговской улице, где жила семья Булгаковых на рубеже 1920-1930 годов. В мрачном коридоре посетители услышат воспоминания о писателе. В кабинете, где представлены мемориальные экспонаты, можно узнать о пяти способах прочтения булгаковских произведений. В другой части пространства расположена комната, где размещались столовая и спальня супруги писателя.





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