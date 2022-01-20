Ювелирная выставка откроет год 150-летия Исторического музея

В ГИМе представят экспозицию «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России», сообщает «Российская газета».





Выставка откроется 16 февраля. В этом месяце Государственному историческому музею исполнится 150 лет. Экспозиция расположится в Новом выставочном зале. В нее войдут работы ювелиров прошлых веков и работы современных мастеров. Впервые посетителям представят подобный экскурс в ювелирное дело, отметили в ГИМе.





Идею проекта предложил Гохран России, занимающийся формированием Госфонда драгметаллов и драгоценных камней РФ. По словам главы Исторического музея Алексея Левыкина, предложение приняли без раздумий. Он напомнил, что музей уже проводил совместные с Гохраном выставки. В 2018 году учреждения реализовали проект «Национальные сокровища России», который пользовался огромным успехом.





Левыкин добавил, что в Историческом музее хранится одна из лучших в мире ювелирных коллекций. В собрание входят шедевры XVI-XVII веков, а также археологические материалы. Благодаря этому, музей может «показать развитие ювелирного искусства на протяжении не столетий, а тысячелетий», подчеркнул он.





В Гохране тоже находится серьезная ювелирная коллекция. Руководитель учреждения Андрей Юрин отметил, что шедевры из этого собрания достойны внимания широкой аудитории.





Одними из центральных экспонатов проекта станут работы победителей ювелирного конкурса «Россия. XXI век», который проводит Гохран при поддержке Минкультуры РФ. На примере изделий посетители узнают о техниках и технологиях работы. Будут представлены авторские произведения, а не работы брендов. В ГИМе покажут изделия, которые придумали и воплотили конкретные ювелиры, подчеркнул Юрин.





Посетители увидят образцы ювелирного творчества Ильгиза Фазулзянова, Алексея Донцова, Эдуарда Никитина, Юрия Федорова, Дмитрия Саморукова, а также часы Константина Чайкина, оружие Геннадия Соколова и Василия Воробьева и др.





В экспозицию войдут не только ювелирные украшения, но и камнерезные изделия, работы огранщиков и оружейников, а также исторические экспонаты. Среди последних в музее обратили внимание на ковш рубежа XIX-ХХ вв., который император Николая II заказал в мастерской Ивана Морозова в подарок делегации из Франции. Посетители также увидят предметы, созданные в мастерских Сазикова, Хлебникова, Овчинникова и Фаберже.





В рамках выставочного проекта пройдут встречи с ювелирами и искусствоведами.





Экспозиция будет работать с 16 февраля по 16 апреля. Для посещения потребуется QR-код.





Фото: Irina Glazyrina — собственная работа, CC BY-SA 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28537158