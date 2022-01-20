В Ингушетии нашли полуподземный склеп недалеко от средневековых «Башен двух соперниц»

20.01.2022
Работники управления культурного наследия Ингушетии при осмотре башенного комплекса «Башни двух соперниц» выявили средневековый полуподземный склеп. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
«В ходе осмотра башенного комплекса в 500 м восточнее от него обнаружен ранее не учтенный полуподземный склеп, вероятно, относящийся к данному объекту. Управлением уже собран необходимый материал для постановки его на государственный учет», — говорится в сообщении.
На территории замкового комплекса властями республики будет проведена работа по реконструкции для укрепления сооружений.
Фото: Pixabay