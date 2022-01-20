В горах Красной Поляны состоится фестиваль музыки и спорта

20.01.2022
Спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp состоится на курорте Красная Поляна в горах Сочи с 10 по 17 апреля, пишетТАСС.
«С 10 по 17 апреля на курорте Красная Поляна состоится спортивно-музыкальный фестиваль Happy Hour Camp. Его особенностью станет сноупарк площадью более 30 000 кв. м, территория будет разделена на семь зон и оборудована большим количеством фигур и трамплинов, а протяженность всех его линий составит порядка 3 км», — рассказал агентству продюсер фестиваля Кирилл Однолетков.
Площадки фестиваля будут размещены на нескольких локациях, начиная от Поляны 540, заканчивая зоной Цирк-2 на высоте 2050 м.
Фото: Pixabay