Брянский коллектив «Зарянка» стал победителем Международной премии «Время талантов»

Фольклорный ансамбль «Зарянка» дворца культуры железнодорожников в Брянске привез из Санкт-Петербурга награду — диплом лауреата первой степени Международной премии «Время талантов». Об этом информирует «Брянск Today».

В финале коллектив исполнил композицию «Пришла Коляда». Ансамбль также приняли участие в мастер-классе по актерскому мастерству. Его провела Ольга Кудрявцева — известный режиссер зрелищных программ из Великого Новгорода.





Финал IV конкурса «Время талантов» проходил с 10 по 13 января. В нем приняли участие творческие коллективы, которые прибыли из Саратова, Пскова, Брянска, Твери, Кирова, Гомеля, Минска, Москвы, Самары, Казани, Великого Новгорода, Ойшкар-Олы.





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