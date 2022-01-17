В Театре Наций покажут спектакль по сценарию Геннадия Шпаликова

Постановку Марины Брусникиной «Прыг-скок, обвалился потолок» сыграют на Малой сцене 17, 30 и 31 января, сообщили в театре.





Театр Наций под руководством Евгения Миронова представляет спектакль по одноименному сценарию Геннадия Шпаликова, который дебютировал 22 декабря 2021 года. Сценарий был написан незадолго до смерти автора. Текст считается одним из лучших у Шпаликова, однако до сих пор по нему не сняли фильм и не поставили спектакль.





Как отметили в театре, Марина Брусникина прочитала сценарий в 1990-е годы и захотела поставить его. Спустя 30 лет она это сделала в Театре Наций. По словам режиссера, она давно «болеет этой историей». Брусникина называет Шпаликова «удивительным автором, тонким, живым, глубоким».





Режиссер отмечает, что спектакль — это «история о любви, о нашем несовершенстве, нелепости, об ошибках, которые мы совершаем, и все равно о любви к людям». При этом текст передает многие автобиографические моменты — мысли, ситуации, предметы. Вскоре после окончания работы над сценарием Шпаликов, страдавший от алкогольной зависимости, совершил суицид в возрасте 37 лет. У него остались жена и 11-летняя дочь, передает ТАСС слова режиссера.





В центре истории — муж, жена и их 11-летняя дочь, простая советская семья. Однажды мужчина устраивает дома пьянку, а женщина вызывает милицию. После потасовки с милиционерами он попадает в тюрьму, а она остается одна с ребенком. Привычная жизнь семьи рушится, и начинаются трудности. Образуется «совсем не любовный треугольник: мать — дочь — беда», отмечают в театре.





Как добавляет режиссер, автор сценария тонко видел нестыковки в жизни, в людях, в отношениях. «Невозможность счастья» — ключевая тема в его работах. Постановка является попыткой адаптировать киносценарий для театральной сцены и создать атмосферу, характерную для произведений Геннадия Шпаликова. Марина Брусникина специально создавала постановку для актрис Александры Урсуляк и Дарьи Калмыковой.





Геннадий Шпаликов (1937-1974) — сценарист, драматург, поэт. Работал над сценариями фильмов «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Ты и я» и др. Снял картину по своему сценарию «Долгая счастливая жизнь».





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