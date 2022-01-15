Кинооператор Борис Брожовский умер в 86 лет

15.01.2022
В сообщении не указаны причины смерти. «Не стало моего мужа, замечательного человека, друга! Тяжело очень. Борис Брожовский», – написала Нина Попова на своей странице в Facebook.
Борис Брожовский родился 26 июля 1935 года. В 1959 году окончил ВГИК, после чего устроился работать на «Мосфильм».
За свою карьеру Брожовский снял более 40 фильмов. Среди них «Холодное лето пятьдесят третьего», «Спорт, спорт, спорт», «Черная вуаль», «Люди и тени: Секреты кукольного театра, «Николай Вавилов» и многие другие. Борис Брожовский — лауреат Государственной премии СССР (1989), народный художник РФ (2001).
Фото: кадр со съемок фильма «Николай Вавилов»