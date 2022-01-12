В Москве открылся фестиваль «Золотая маска»

В церемонии открытия приняла участие статс-секретарь — замминистра культуры России Алла Манилова, сообщили в пресс-службе ведомства.





Фестиваль «Золотая маска» в 28-й раз стартовал в театре «Новая опера». В первый день показали Вечер одноактных балетов Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.





«С большой радостью от лица Министерства культуры приветствую вас и поздравляю с открытием конкурсной программы Российской национальной театральной премии «Золотая маска»-2022. Сегодня уже никто не скажет, что это праздник двух столиц: практически половина конкурсантов — это региональные театры, что очень важно», — отметила Алла Манилова.





По ее словам, театры в Перми, Новосибирске, Казани, Воронеже показывают серьезный художественный уровень.





Директор Пермского театра Довлет Анзароков подчеркнул, что для учреждения стало большой честью открывать фестивальную программу 2022 года. В программе вечера представили балет «Озорные песни», который стал первой постановкой режиссера Антона Пимонова в должности руководителя балетной труппы Пермского театра. Спектакль претендует на премию в трех номинациях.





Гендиректор фестиваля Мария Ревякина поблагодарила членов экспертных советов за огромный труд по отбору номинантов. В этом году они отсмотрели более 1100 постановок. Прошедший театральный сезон был очень насыщенным, поэтому фестивальная программа стала одной из самых масштабных за все время проведения мероприятия.





Зрителей ждут показы 81 спектакля от 67 театров из 17 российских городов. Авторы и исполнители выдвинуты в 290 частных номинациях. Фестиваль завершится 20 апреля церемонией вручения театральной премии.





Имена победителей определит жюри в двух составах из числа режиссеров, актеров, хореографов, драматургов. Среди них — Адольф Шапиро, Лариса Гоголевская, Юрий Квятковский, Дарья Мороз, Виталий Коваленко, Антон Гетьман, Федор Леднёв, Лика Рулла и др.





В этом году «Золотая маска» проходит при поддержке Минкультуры РФ и столичного правительства.





Фото: пресс-служба Минкультуры России