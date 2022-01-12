В Петербурге начнет работать фотовыставка «Елена Образцова»

В среду начнет работать фотовыставка «Елена Образцова» в Международной академии музыки Елены Образцовой. Открытие приурочено ко дню памяти одной из крупнейших в России оперных певиц, пишет ТАСС.

В экспозицию были включены 40 произведений из архива фотохудожника Большого театра Ларисы Педенчук, запечатлевшей певицу в ее коронных сценических созданиях и в жизни вне сцены.





«Я счастлива, что в родном городе мамы, в Академии ее имени открывается фотовыставка, которая дает возможность увидеть Елену Образцову такой, какой ее мало кто видел, и убедиться, какое это великое искусство — фотография, когда в нее вкладывают душу, как это делает Лариса Педенчук», — сказала дочь певицы Елена Макарова.





Главная часть фотографий относится к 1970-1980-м годам, поре творческого расцвета Образцовой.





Фото: YouTube