Затерянные руины храмов в Сочи решили превратить в достопримечательности

Археологи совместно с представителями епархии Русской православной церкви будут искать на территории Сочи храмы, которые были поглощены массовой застройкой, но их можно восстановить и превратить в достопримечательности, сообщает ТАСС.

Старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных исследований ФИЦ СНЦ РАН Андрей Кизилов рассказал, что в процессе урбанизации многие памятники оказались поглощенными городской структурой и преданы забвению. Он пояснил, что новая активная застройка и в городской черте, и в пригородах приносит все новые и новые материалы.



По словам специалиста, в строительных траншеях и котлованах обнаруживаются ранее неотмеченные остатки древних сооружений. Он добавил, что, очевидно, и в древности удобные для проживания места были заселены и в этих местах существовали средневековые храмы и крепости.

Археологи намерены провести исследование, чтобы официально подтвердить присутствие на территории курорта утраченных храмов. Ежегодно археологи подтверждают по несколько памятников, например, фрагменты средневекового православного храма около села Барановка в Сочи.

В Сочи не более 1% объектов историко-культурного наследия курорта задействованы в качестве объектов показа. Специалисты считают, что со временем их может стать намного больше, поскольку данные о расположении храмов и памятников описаны в источниках XIX-XX века, однако они находятся в состоянии руин и требуют кропотливой работы по восстановлению.