В Москве впервые пройдет фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ»

Об этом сообщает Министерство культуры России.

Смотр будет идти с 22 по 24 октября в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова. Свои творческие работы представят зрителям более 100 участников возрастом от 5 до 15 лет.

Фестиваль объединит театральные коллективы из разных регионов России. В афише заявлены как традиционные, так и экспериментальные кукольные постановки. Торжественное открытие фестиваля состоится 22 октября на Малой сцене театра.

Зрителей смотра ждут встречи с персонажами классической литературы и произведений современных авторов.

В частности, театральная студия «Драма» Иркутского академического театра им. Н. П. Охлопкова (Иркутск) представит спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» по книге из серии «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса. Детская театральная студия «Парафраз» Театра кукол «Саквояж» из Сочи покажет работу «Сон о Дон Кихоте» по мотивам пьесы Евгения Шварца и знаменитого романа Сервантеса.

В рамках фестиваля специалисты в области театрального искусства проведут для участников серию мастер-классов, в том числе «Театр теней» художественного руководителя Московского детского театра теней, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска», заслуженного художника РФ Виктора Платонова, «Наука + театр» режиссёра, руководителя группы Детской театральной студии Театра кукол им. С. В. Образцова, номинанта на Национальную театральную премию «Золотая маска» Михаила Плутахина, и другие.

Фестиваль «Образ» проводится в рамках празднования юбилейного года Театра имени С. В. Образцова, отмечающего своё 90-летие.

Фото: Минкультуры РФ