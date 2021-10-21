Единственная любовь Анны Павловой

Ее имя известно во всем мире. Анна Павлова признана одной из величайших артисток балета ХХ века. Она посетила с гастролями десятки стран, впервые познакомив некоторые из них с искусством балета. Миниатюра-монолог «Умирающий лебедь» в ее исполнении стала эталоном русской балетной школы.





Тайна происхождения





Сегодня невозможно установить, что является правдой, а что вымыслом в биографии Анны Павловой. Согласно официальной версии, она родилась в 1881 году в семье Любови Павловой и отставного солдата Матвея Павлова (по некоторым данным, выходца из крымских караимов). Ходили слухи, что отцом танцовщицы был банкир Лазарь Поляков, с детьми которого росла Анна. Считается, что он помог ей получить образование.





Анна придерживалась официальной версии — называла отцом Матвея Павлова, который скончался через несколько лет после ее рождения. Отчество Павловна она взяла как часть сценического псевдонима.





Взлет





Уже в детстве Анна решила, что станет балериной. На ее решение повлиял просмотр первого в жизни спектакля «Спящая красавица». В 10 лет она стала ученицей Императорского театрального училища. После его окончания поступила в труппу Мариинского театра. Она миновала кордебалет и сразу стала получать важные партии. Дебют в качестве артистки Императорских театров состоялся в 18 лет.





Павлова быстро стала одной из лучших танцовщиц труппы, получила звание балерины в 1906 году. К тому времени она блистала на петербургской сцене среди других звезд — Матильды Кшесинской, Ольги Преображенской, Тамары Карсавиной. В 1907 году она впервые исполнила «Умирающего лебедя» в постановке Михаила Фокина на музыку Сен-Санса. Дальше последовали выступления в «Русских сезонах» Сергея Дягилева, первые гастроли в Европу, последние выступления в России, переезд в Лондон накануне Первой мировой войны, создание собственной труппы и гастроли по всему миру.





Любовь всей жизни





Доподлинно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах Анна Павлова познакомилась с Виктором Дандре, бароном из семьи обрусевших французских аристократов, работником Сената и городской думы. По одной из версий, их свел балетный критик и чиновник Николай Безобразов. По слухам, барон начал ухаживать за балериной, которая не интересовалась вниманием покровителей. Однако незаметно и внезапно для самой себя влюбилась. У них начался роман.





Дандре покровительствовал Павловой, помогал с продвижением, снимал для нее большую квартиру в «Доме-сказке» на Английском проспекте в Петербурге. Однако он жил отдельно и не спешил жениться. Причина банальна для того времени — Павлова была слишком низкого происхождения для аристократа.





В 1909 году Дандре познакомил ее с Дягилевым, организовывавшем «Русские сезоны». В то время ходили слухи, что Дандре собирается жениться на другой женщине. Павлова очень болезненно восприняла их, разорвала все контакты с ним и отправилась на гастроли в Европу.





Воссоединение





Через год Дандре попал под следствие за незаконное присвоение денег. В 1912 году он освободился — залог за него внесла Павлова. Он тут же приехал к ней в Лондон и стал ее импресарио. Они стали жить, выражаясь современным языком, в гражданском браке. Дандре был администратором Павловой, создавшей труппу. С ней она объездила около 40 стран, включая США, Индию, Китай, Японию, Малайзию, Египет, Австралию, страны Южной Америки. Он всегда был рядом.





После смерти Павловой в 1931 году Дандре утверждал, что они тайно обвенчались. Так ли это было — неизвестно. Никаких доказательств он не предоставил. Известно, что он был единственной любовью ее жизни. Урны с их прахом покоятся в Лондоне рядом друг с другом.





Фото: Неизвестный автор, http://blog.dancedirect.com/wp-content/uploads/2012/09/pavlova.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=789563