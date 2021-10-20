Топ-6 российских фильмов, основанных на реальных событиях

Собрали отечественные кинокартины, сюжеты которых основаны на реальных историях. Землетрясение в Армении, происшествие в космосе, восстание в концлагере, авиакатастрофа и ее последствия и другие события, воплощенные в кино.





«Землетрясение», 2016





7 декабря 1988 года в Армении произошло самое сильное землетрясение в истории страны. Оно затронуло практически каждого жителя. Стихия унесла жизни 25 тысяч человек, разрушила сотни городов и сел, сделала людей инвалидами и бездомными. В центре повествования — истории нескольких людей, которые пережили трагедию.





«Салют-7», 2017





Космическая станция «Салют-7» находится на орбите в беспилотном режиме. Внезапно она перестает отвечать на сигналы центра управления полётами. На орбиту направляют космонавтов, которые должны впервые в истории осовения космоса состыковаться с неуправляемой станцией.





«Собибор», 2018





Осенью 1943 года заключенные лагеря Собибор, располагавшегося в Польше, подняли восстание. В истории Второй мировой войны только узникам Собибора удалось сбежать из концлагеря, хотя выжили немногие. Восстание возглавил лейтенант Красной армии Александр Печерский, который сумел объединить людей вокруг идеи и повести их за собой.





«Непрощенный», 2018





В центре истории — инженер-строитель Виталий Калоев, который потерял семью в авиакатастрофе. Он ждал жену и двоих детей в Барселоне, но они не долетели. Самолет «Башкирских авиалиний» столкнулся с транспортным бортом над Баденским озером. В трагедии подозревали диспетчера. Калоев не дождался решения суда и решил отомстить виновнику трагедии.





«Лето», 2018





Фильм рассказывает о начале творческого пути группы «Кино» и Виктора Цоя, отношениях музыканта с Майком Науменко и его женой Натальей. Кроме того, картина представляет срез общества начала 1980-х годов на примере андерграундной музыкальной тусовки. Отдельное внимание заслуживает музыкальное сопровождение, состоящее из песен «Кино», «Зоопарка» и других музыкальных коллективов.





«Доктор Лиза», 2020





Картина рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, больше известной под именем Доктор Лиза. Врач и основательница фонда «Справедливая помощь» готовится отметить 30-летние супружеской жизни. Собираются друзья и дети, готовится праздничный ужин. Елизавета должна сделать только одно дело — заехать на вокзал, где сотрудники фонда принимают пациентов. Поездка заканчивается неожиданно.





Фото: кадр из фильма «Собибор»