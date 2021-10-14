Победителем фестиваля дебютного кино в Новой Голландии стала картина «Девушка и паук»

14.10.2021
«Победителей фестиваля выбрало международное жюри. Основной конкурс — Гран-при (15 000 евро) присудили картине «Девушка и паук» (Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер), приз жюри (10 000 евро) — фильму «Пятна» (Мерави Герима), — говорится в сообщении пресс-службы.
Среди короткометражек победу в конкурсе с призом в 5000 евро одержали картины «В поисках Алины» Рокхайи Марьеме Бальде, «Двухсотлетие» Пабло Альварес-Месы и «Чувства летающих» Данилы Липатова. Кроме того, в конкурсе короткого метра специального упоминания жюри удостоился фильм «Девушка с лемонграссом» Пома Бунсермвичи.
Национальное жюри признало лучшим российским фильмом фестиваля картину Екатерины Селенкиной «Обходные пути», а также специального упоминания был удостоен фильм «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева. На церемонии закрытия были объявлены победители проекта Kinolaboratoria («Кинолаборатория»), который реализуется при поддержке программы «Hennessy Перспективы».
Цель проекта - поиск новых имен в отечественной киноиндустрии и популяризация авторского кино из России на международном рынке. Равные награды, по 500 000 рублей на разработку кинопроектов получили «Фитоконтроль» Алексея Михайлова и «Колка» Сони Петренко. Грант в размере 3 млн рублей был присужден проекту «Антисексус» Дины Караман.
Фото: кадр из фильма