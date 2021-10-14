Победителем фестиваля дебютного кино в Новой Голландии стала картина «Девушка и паук»

14.10.2021

Победителем фестиваля дебютного кино в Новой Голландии стала картина «Девушка и паук»

Обладателем Гран-при в основном конкурсе II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, который прошел в Санкт-Петербурге с 6 по 13 октября, стала швейцарская картина «Девушка и паук» Рамона и Сильвана Цюрхеров, сообщает пресс-служба киносмотра.

«Победителей фестиваля выбрало международное жюри. Основной конкурс — Гран-при (15 000 евро) присудили картине «Девушка и паук» (Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер), приз жюри (10 000 евро) — фильму «Пятна» (Мерави Герима), — говорится в сообщении пресс-службы. 

Среди короткометражек победу в конкурсе с призом в 5000 евро одержали картины «В поисках Алины» Рокхайи Марьеме Бальде, «Двухсотлетие» Пабло Альварес-Месы и «Чувства летающих» Данилы Липатова. Кроме того, в конкурсе короткого метра специального упоминания жюри удостоился фильм «Девушка с лемонграссом» Пома Бунсермвичи.

Национальное жюри признало лучшим российским фильмом фестиваля картину Екатерины Селенкиной «Обходные пути», а также специального упоминания был удостоен фильм «Бобок» Александры Карелиной и Ивана Якушева. На церемонии закрытия были объявлены победители проекта Kinolaboratoria («Кинолаборатория»), который реализуется при поддержке программы «Hennessy Перспективы». 

Цель проекта - поиск новых имен в отечественной киноиндустрии и популяризация авторского кино из России на международном рынке. Равные награды, по 500 000 рублей на разработку кинопроектов получили «Фитоконтроль» Алексея Михайлова и «Колка» Сони Петренко. Грант в размере 3 млн рублей был присужден проекту «Антисексус» Дины Караман. 

Фото: кадр из фильма