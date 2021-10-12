На церемонии вручения премии «Музыкальное сердце театра» в Новосибирске назвали лучшие музыкальные спектакли страны

11 октября в Новосибирском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония вручения премии «Музыкальное сердце театра» под руководством народного артиста РФ композитора Максима Дунаевского, сообщает пресс-служба фестиваля.



Церемония стала громким светским событием: гости увидели масштабное музыкальное шоу с неординарными сценографическими решениями, в том числе впечатляющими эффектами дополненной реальности AR. Оборудованная экранами сцена была расположена на специальных передвижных подиумах в зрительном зале, а зрители заняли места на сцене.



Телеканал «Продвижение» посвятил Национальному фестивалю и премии «Музыкальное сердце театра» специальный ежедневный проект «Место действия. Театр». В каждом выпуске дневника выходили интервью с представителями дирекции фестиваля, а также с его экспертами и гостями. Все выпуски проекта можно посмотреть на официальном YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/MusicalUniverseru



Победители премии «Музыкальное сердце театра – 2021»:

Лучшая пьеса (перевод) — Женя Беркович, «Антигона» (Пермский академический Театр-Театр)

Лучший текст песен (автор/перевод) — Сергей Плотов, Алексей Франдетти, Алексей Кортнев, «Cabaret» (Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»)

Лучшая оркестровка (аранжировщик) — Александр Антонов и оркестр «Папоротник», «Питер Пэн» (Московский областной театр юного зрителя)

Лучший музыкальный руководитель — Владимир Сапожников, «Cabaret» (Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»)

Лучший дирижер – Артем Макаров, «Герцогиня.G» (Башкирский государственный театр оперы и балета, Уфа)

Лучшая музыка (композитор) — Евгений Загот, «Винил» (Северский музыкальный театр, Северск)

Лучшие костюмы (художник по костюмам) — Виктория Севрюкова, «Иосиф и его удивительный плащ снов» (Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь»)

Лучшее световое оформление (художник по свету) — Иван Виноградов, «Cabaret» (Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»)

Лучшая сценография — Елена Вершинина, «Фома» (Новосибирский музыкальный театр)

Лучший исполнитель роли второго плана — Денис Юченков, «Капитанская дочка» (Московский государственный театр «У Никитских ворот»)

Лучшая исполнительница роли второго плана — Нонна Гришаева, «Питер Пэн» (Московский областной государственный театр юного зрителя)

Лучшая исполнительница главной роли — Эва Мильграм, «Антигона» (Пермский академический Театр-Театр)

Лучший исполнитель главной роли — Андрей Школдыченко, «Маяковский» (АНО «Музыкальное сердце театра», Москва)

Премия зрительских симпатий — «Парижские тайны» (Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, Кемерово)

Гран-при «За выдающиеся творческие и организационные достижения» — Сафронов Михаил Вячеславович

Специальная премия «Лучший информационный партнер» — развлекательный и семейный телеканал «Продвижение»

Лучший продюсер — Леонид Кипнис, «Фома» (Новосибирский музыкальный театр)

Лучший режиссер — Филипп Разенков, «Фома» (Новосибирский музыкальный театр)

Лучший спектакль для детей и подростков — «Питер Пэн» (Московский областной государственный театр юного зрителя)

Лучший спектакль — «Антигона» (Пермский академический Театр-Театр)





Национальный фестиваль и вручение премии прошли при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Новосибирской области и федеральной программы «Большие гастроли».За 10 дней работы фестиваля зрители увидели на новосибирской сцене целый ряд музыкальных постановок, представленных лучшими театрами страны. Также в рамках фестиваля работала творческая лаборатория музыкального театра, в которой приняли участие 10 авторско-постановочных команд. Параллельно с работой над эскизами спектаклей команды участвовали в мастер-классах мэтров музыкального театра: композитора Евгения Загота, режиссера Алексея Франдетти, хореографа Светланы Хорунжиной, композитора Александра Пантыкина, сценариста Сергея Плотова. 11 октября были представлены лучшие спектакли, авторы которых получили возможность воплотить свои идеи в жизнь на сценах российских театров.Питчинг эскизов спектаклей в рамках лаборатории состоялся в ДК «Энергия». Куратором проекта выступил Алексей Франдетти, музыкальным руководителем —(ладимир Сапожников. Было представлено 10 эскизов спектаклей: «Опасные связи», «Ведьма», «Руми — защитник Вселенной», «Вокруг света за 80 дней», «Последняя любовь Шерлока Холмса», «Жемчугова», «Рай на двоих», «Очень спящая красавица», «Три петуха для Рябы», «Письмо незнакомки».Церемония награждения премии «Музыкальное сердце театра» стартовала с исполнения песни «Здравствуй, страна героев» (из фильма «Светлый путь»), которая была адаптирована под перекличку представителей Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Кемерова, Северска, Уфы, Барнаула и других городов. Ведущие Наталья Быстрова и Никита Сарычев объяснили, что церемония проводится в Новосибирске — центре России, равноудаленном от других городов, что гарантирует объективность и непредвзятость результатов.Гостями и участниками церемонии награждения стали Максим Дунаевский, Алексей Франдетти, Анастасия Стоцкая, Лика Рулла, Сергей Ли, Александр Пантыкин, Илья Викторов, Дмитрий Юровский, Айрат Тухватуллин, Юрий Антизерский, Герард Васильев, Иван Ожогин, Теона Дольникова, Гедиминас Таранда. В музыкальных номерах приняли участие артисты ведущих российских мюзиклов в сопровождении оркестра под управлением Евгения Загота. В онлайн-формате к церемонии присоединялись Михаил Швыдкой, Эдуард Артемьев, а также министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и генеральный директор Фонда президентских инициатив Роман Карманов.Участники и гости конкурса продемонстрировали высокий класс мастерства, сочинив прямо на глазах у зрителей блиц-мюзикл на предложенную публикой тему «Звукоизоляция». В импровизации приняли участие поэт Сергей Плотов, композитор Евгений Загот, певица Анастасия Стоцкая и актер Сергей Ли. Не остались в стороне и зрители, одному из которых довелось исполнить роль... пылесоса.Под занавес церемонии ведущие поздравили юбиляров года — Юлия Кима с 85-летием, Юрия Ряшенцева с 90-летием и Александра Зацепина с 95-летием. Песней закрытия стала композиция Александра Зацепина «Есть только миг» в исполнении участников фестиваля и многотысячного виртуального хора зрителей онлайн-трансляции.