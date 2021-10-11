Литературную премию им. Валентина Катаева получил рабочий из Перми

С рассказом об охраннике «Эмигрант из Бедноленда» рабочий из Перми Павел Селуков одержал победу на литературной премии имени Валентина Катаева, создателя и первого главного редактора журнала «Юность», сообщает ТАСС.

«Для меня важно, что в финале нашей премии оказались такие разные авторы, как знаменитые, так и пришедшие, по сути, в качестве дебютантов. Здесь есть и Денис Драгунский, и Павел Крусанов, и Захар Прилепин, и Павел Селуков, и Роман Сенчин. И здесь же – авторы не очень известные, дебютировавшие в «Юности», или только начинающие свой путь. Ведущие издательства, литературные журналы номинировали на конкурс своих любимчиков, лучшие рассказы, которые они посчитали важным поддержать», – сказал на пресс-конференции ответственный секретарь премии Вячеслав Коновалов.

Результаты конкурса были объявлены в пресс-центре ТАСС в Москве, где также прошло подведение итогов премии и вручение главного приза. Победитель конкурса Селуков рассказал, что работает формовщиком на стройке, ему 35 лет, начал писать он с 30 и к настоящему времени уже опубликовал три произведения. Поощрительный диплом достался автору из Москвы Анастасии Фрыгиной за рассказ «Мария» «про тайгу и про медведя – с отлично переданным ощущением страха», сообщил Коновалов.

Главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов добавил, что по стечению обстоятельств главную статуэтку премии изготовил родственник первого главреда издания. «Не так просто было найти инженера, который бы изготовил это. И когда мы нашли наконец этого человека, и я приехал ознакомиться с первыми чертежами и набросками, на тот момент только знал, что его зовут Петр. Стали предоставляться, он сказал: «Запишите мой телефон, меня зовут Петр Катаев». Он оказался правнуком Евгения Петрова, родного брата Валентина Катаева», – сказал Шаргунов.

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