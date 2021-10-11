В московском Доме литераторов пройдет вечер к 90-летию писателя Анатолия Приставкина

Мероприятие состоится 14 октября в 19.00, сообщили «Культуре» организаторы.

Вечер «Витамин Радости Анатолия Приставкина» приурочен к юбилею писателя. 17 октября Анатолию Игнатьевичу исполнилось бы 90 лет, напомнили организаторы.

В вечере примут участие друзья, коллеги писателя и почитатели его таланта — художник Борис Мессерер, писатель Мариэтта Чудакова, поэт Константин Кедров, писатель Алексей Варламов, певица Галина Холмчик и другие. В программе — фильм «Анатолий Приставкин. Оглавление» (режиссер Ирина Васильева).

«Юбилеи Анатолий на дух не переносил, — вспоминает его вдова публицист Марина Приставкина, - день рождения предпочитал праздновать не свой — 17-го октября, а дочкин — 15-го и никогда не говорил «круглая дата», а только «ровная». В этом — как раз такая «ровная» дата — 90 лет со дня рождения.

13 лет как нет с нами писателя, а его сочинения продолжают жить. Издано собрание сочинений и его последний роман «Король Монпасье Мармелажка Первый», под заголовком «Все, что мне дорого» вышли в свет фрагменты из дневников писателя, его письма и публичные выступления, в российских театрах идут постановки по его повестям. Его самая знаменитая повесть «Ночевала тучка золотая», переведенная более чем на 30 языков, продолжает переиздаваться во всем мире. Опубликованная в 1987 году, она принесла писателю всемирную известность, а в 1989 году режиссер Суламбек Мамилов на Киностудии им. Горького снял по ней одноименный фильм.

За десять лет с 1992 по 2001 годы, которые просуществовала руководимая Приставкиным Комиссия по помилованию при Президенте РФ, 57 тысячам заключённых был смягчён приговор, а почти 13 тысячам смертная казнь была заменена пожизненным заключением.

«Не пишите обо мне воспоминаний. Все равно наврёте», — такие слова написал Анатолий Игнатьевич Приставкин в своей записной книжке 8 июля 2008 года. Через три дня, 11 июля, его не стало.

Анатолий Игнатьевич Приставкин родился 17 октября 1931 в городе Люберцы Московской области в рабочей семье. В самом начале войны остался сиротой, воспитывался в детском доме. После войны будущий писатель окончил Московский авиационный техникум и работал электриком, радистом. В это же время его первые стихи были опубликованы в газете.

В 1954 году Анатолий стал студентом Литературного института имени Горького, учился у Льва Ошанина на поэтическом курсе. В 1959 году дебютировал как прозаик в журнале «Юность» (цикл рассказов «Военное детство»). На строительстве Братской ГЭС стал собкором «Литературной газеты», совмещая журналистскую деятельность с работой в бригаде бетонщиков. В эти годы были написаны очерки «Мои современники» (1959); «Костры в тайге» (1964); «Селигер Селигерович» (1965).

С 1981 года А. Приставкин преподавал в Литературном институте. Но настоящий успех пришел к нему после того, как в 1988 году он получил звание лауреата Государственной премии СССР за повесть «Ночевала тучка золотая». Книга была переведена более чем на тридцать языков. Через два года на экраны вышел одноимённый фильм, снятый на Киностудии им. Горького режиссером Суламбеком Мамиловым.

Опубликованная в 1988 году повесть «Кукушата» была переведена на немецкий и французский языки и отмечена Общегерманской национальной премией по детской литературе. Повесть «Солдат и мальчик» (1972), романы «Городок» (1985), «Рязанка» (1991), «Долина смертной тени» (2000), «Вагончик мой дальний» (2004), документальная повесть «Тихая Балтия» (1990), сборник сказок «Летающая тетушка» (2007) также переведены на многие иностранные языки.

Анатолий Приставкин много лет состоял в Союзе кинематографистов России и киноакадемии «НИКА», был членом исполкома русского ПЕН-центра.

Последний роман «Король Монпасье Мармелажка Первый» был завершен писателем в 2008 году.

Скончался писатель 11 июля 2008 года в Москве. Похоронен 14 июля 2008 года на Троекуровском кладбище Москвы.

Фото: Kremlin.ru