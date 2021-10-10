Международный конгресс коллекционеров впервые состоится в Новокузнецке

Выставки частных коллекций из Минска, Барнаула, Владивостока, Калужской области, Кемерова, Кирова, Красноярска, Москвы, Мурманска и Самары пройдут в Новокузнецке 15 и 16 октября, сообщает KP.ru.

Мероприятие приурочено к 300-летию со дня промышленного освоения Кузбасса. Коллекционеры представят множество разных направлений – от собирания марок, значков и открыток до моделей машин и антиквариата.

Всего на мероприятии будут представлены коллекции более 70 частных коллекционеров и 16 коллекций от территорий Кузбасса, в том числе Новокузнецкий художественный музей, Новокузнецкий краеведческий музей, музей-заповедник «Кузнецкая крепость» и Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса отметила, что международный конгресс коллекционеров – это масштабный проект для знатоков антиквариата и современного искусства, начинающих коллекционеров и широкой публики. По ее словам, одна из самых значимых тем конгресса будет посвящена вопросу о закреплении статуса коллекционера в рамках законодательства РФ.

В программе также запланированы консультации экспертов, мастер-классы и обмен коллекционными материалами, выставки-презентации 34 территорий «Наследие Кузбасса в предметах коллекционирования», знакомство с коллекциями редких монет новокузнецких музеев, в том числе с «Сибирской монетой». Кроме того, запланирована вечерняя интерактивная выставка «История эстрадной и рок-культуры г. Новокузнецка» с участием легендарных музыкантов и солистов города, которые дадут концерт в формате «Квартирник».



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