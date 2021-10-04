Юбилейный концерт Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре

5 октября на Новой сцене Мариинского театра пройдет юбилейный вечер Анны Нетребко, сообщает пресс-служба театра.

Традиционно такие «домашние» бенефисы в Мариинском составляют из нескольких мини-спектаклей — избранных оперных сцен, в которых певца или певицу можно увидеть в лучших ролях разных лет. Героине вечера предстоит перевоплотиться в легкомысленную кокетку Мюзетту в «Богеме» и насмешливую Адину в «Любовном напитке», трепетных Джильду из «Риголетто» и Леонору из «Трубадура».

Открывает вечер сцена из первого действия «Адриенны Лекуврёр», где Анна Нетребко исполняет роль знаменитой артистки «Комеди Франсез» и поет арию о своей преданности театральной сцене. В финале вечера петербургская публика впервые услышит певицу в «Пиковой даме».

В концерте принимают участие ведущие солисты труппы: Владислав Сулимский (Риголетто, Златогор), Евгений Акимов (Герцог, Неморино), Алексей Марков (Мишонне, Марсель), Ирина Чурилова (Мими), Сергей Семишкур (Герман), Михаил Петренко (Спарафучиле), Магеррам Гусейнов (Дулькамара). Готовили концерт оперные концертмейстеры Ирина Соболева и Елена Матусовская.

За дирижерским пультом — маэстро Гергиев, коллега и один из главных музыкальных учителей певицы. Начало концерта в 20.00. К юбилею артистки в фойе Новой сцены открыта выставка фотографий и костюмов из спектаклей, в которых Анна пела с 1994 года, когда она впервые вышла на сцену Мариинского театра в роли Сюзанны в «Свадьбе Фигаро»

Фото: пресс-служба Мариинского театра