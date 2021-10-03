Фестиваль «Мариинский — Владикавказ» открылся премьерой оперы «Паяцы»

Международный Кавказский фестиваль «Мариинский – Владикавказ» стартовал в филиале Мариинского театра в столице Северной Осетии – Алании, сообщает ТАСС.

На церемонии открытия глава республики Сергей Меняйло рассказал, что для Северной Осетии это всегда желанный праздник большого искусства, потрясающей музыки и уникального таланта. Также на ней состоялась премьера оперы «Паяцы» в исполнении солистов Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

В программу первого дня фестиваля вошел традиционный концерт одаренных детей из регионов Северного Кавказа, а также Южной Осетии. Участников концерта наградили дипломами.

Фестиваль продлится более недели и завершится гала-концертом балета в следующее воскресенье, 10 октября. В ближайшие дни зрителей ожидают балетные и оперные спектакли, симфонические концерты и детские культурные программы.

Фото: кадр из репортажа